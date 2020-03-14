Полиция задержала участников одиночных пикетов на Лубянке

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14 марта 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Московская полиция задержала участников одиночных пикетов у здания ФСБ. Пикетчики выступали против политических репрессий.

Сообщается, что среди задержанных оказались Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев и правозащитник Лев Пономарев. В общей сложности полиция задержала более 25 человек.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, по его словам, в пикете не участвовал. Он заявил, что стоял в стороне и пришел «морально поддержать» проводивших одиночные пикеты.

В московском ГУВД информацию о задержании участников акции не прокомментировали.