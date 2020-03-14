Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Лео Бокерия призвал не поддаваться панике и идти в театр

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Лео Бокерия призвал не поддаваться панике и идти в театр
Фото: официальный сайт МХАТ им. Горького

Кардиохирург, академик Лео Бокерия обратился с призывом не отменять запланированные и спонтанные походы в театр.

Об этом сообщается на сайте МХАТ им. М. Горького, в Клуб друзей которого входит знаменитый врач.

«Если соблюдать самые элементарные меры гигиены, как например почаще мыть руки, полоскать горло и умываться, никакая зараза не возьмет», – заявил Бокерия.

Он также подчеркнул, что знает, что в МХАТ им. М. Горького, куда он сам очень любит ходить, позаботились о своих зрителях, и не только следят за тем, чтобы сотрудники были в масках, а все ручки обеззаражены.

ДВа

В мире

В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов

В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов

Во главе колонны машина и флаги «Азова»(запрещенная на территории России организация) и Национального корпуса (запрещен на территории России). Из толпы доносятся лозунги «Долой Зеленского» и «Никаких договоров с Россией».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью