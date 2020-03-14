Лео Бокерия призвал не поддаваться панике и идти в театр

Кардиохирург, академик Лео Бокерия обратился с призывом не отменять запланированные и спонтанные походы в театр.
Об этом сообщается на сайте МХАТ им. М. Горького, в Клуб друзей которого входит знаменитый врач.
«Если соблюдать самые элементарные меры гигиены, как например почаще мыть руки, полоскать горло и умываться, никакая зараза не возьмет», – заявил Бокерия.
Он также подчеркнул, что знает, что в МХАТ им. М. Горького, куда он сам очень любит ходить, позаботились о своих зрителях, и не только следят за тем, чтобы сотрудники были в масках, а все ручки обеззаражены.