Роспотребнадзор: Смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

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14 марта 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Специалисты Роспотребнадзора считают, что смертность от COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа.

По их данным, общий коэффициент смертности составляет 3-4%, в том время, как смертность от обычного гриппа обычно значительно ниже 0,1%.

На своем сайте ведомство также разъяснило, в чем основные отличия сезонного гриппа от коронавируса. По словам санитарных врачей, при схожей симптоматике отличается тяжесть протекания заболевания. Кроме этого, COVID-19 распространяется медленнее, чем грипп.

«Грипп имеет более короткий средний инкубационный период и более короткий серийный интервал – это время между последовательными случаями, чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 составляет 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня», - говорится в сообщении.

При этом число вторичных случаев заражения для вируса COVID-19 превышает аналогичные показатели у обычного гриппа.

В Роспотребнадзоре отметили, что COVID-19 редко затрагивает возрастную группу до 19 лет, наиболее подвержены риску пожилые и склонные к простудным заболеваниям люди.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать мобильные телефоны.