Школьники Санкт-Петербурга могут перейти на дистанционное обучение

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14 марта 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Школьники Санкт-Петербурга могут не ходить в школу, а перейти на дистанционное обучение уже в ближайший понедельник.

Онлайн-обучение петербургских школьников будет проходить на городском портале дистанционного обучения, который используется для работы с детьми, которые по медицинским показаниям не ходят в школу. В мэрии северной столицы сообщили, что учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к этой системе.

Тем не менее, в школах будут работать дежурные классы, куда смогут приходить те учащиеся, кого по тем или иным причинам родители не могут оставить дома.

Ранее сообщалось, что в России число заразившихся коронавирусом выросло на 14 человек.