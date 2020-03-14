Школьники Санкт-Петербурга могут перейти на дистанционное обучение

Школьники Санкт-Петербурга могут не ходить в школу, а перейти на дистанционное обучение уже в ближайший понедельник.
Онлайн-обучение петербургских школьников будет проходить на городском портале дистанционного обучения, который используется для работы с детьми, которые по медицинским показаниям не ходят в школу. В мэрии северной столицы сообщили, что учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к этой системе.
Тем не менее, в школах будут работать дежурные классы, куда смогут приходить те учащиеся, кого по тем или иным причинам родители не могут оставить дома.
Ранее сообщалось, что в России число заразившихся коронавирусом выросло на 14 человек.