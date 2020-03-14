Пассажиров поезда Москва – Новый Уренгой госпитализировали на Ямале

По прибытию в Новый Уренгой поезда из Москвы, пассажиров взяли под медицинское наблюдение. Медики подозревают у одной из попутчиц коронавирус.
Известно, что женщина, у которой подозревают заболевание, сошла с поезда в Кирове. Из 18 пассажиров госпитализировали двоих. По всей вероятности, именно они контактировали с «подозреваемой».
В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что все пассажиры здоровы. Тем не менее, у них взяли все необходимые анализы и оставили под наблюдением врачей в индивидуальных стационарных боксах на положенный в таких случаях двухнедельный срок.
Ранее сообщалось, что в России число заразившихся коронавирусом выросло на 14 человек.