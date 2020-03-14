Пассажиров поезда Москва – Новый Уренгой госпитализировали на Ямале

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14 марта 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

По прибытию в Новый Уренгой поезда из Москвы, пассажиров взяли под медицинское наблюдение. Медики подозревают у одной из попутчиц коронавирус.

Известно, что женщина, у которой подозревают заболевание, сошла с поезда в Кирове. Из 18 пассажиров госпитализировали двоих. По всей вероятности, именно они контактировали с «подозреваемой».

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что все пассажиры здоровы. Тем не менее, у них взяли все необходимые анализы и оставили под наблюдением врачей в индивидуальных стационарных боксах на положенный в таких случаях двухнедельный срок.

Ранее сообщалось, что в России число заразившихся коронавирусом выросло на 14 человек.