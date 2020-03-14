Путин не собирается в ближайшее время выезжать за границу

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14 марта 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

В планах президента России Владимира Путина на ближайшее время нет каких-либо зарубежных визитов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее правительство России обратилось к гражданам страны с просьбой воздержаться от поездок за границу.

Руководитель координационного совета по борьбе с коронавирусом, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в частности, предложил не только ограничить поездки за рубеж, в том числе и по линии министерств, но и предложил сократить количество массовых мероприятий, включая развлекательные, спортивные и деловые, во всех российских регионах.