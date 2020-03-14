Мишустин будет руководить работой координационного совета по борьбе с коронавирусом

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14 марта 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ

Глава правительства Михаил Мишустин принял решение создать и возглавить координационный совет по борьбе с коронавирусом.

«До настоящего момента ситуация находилась в сфере медицинских вопросов и требовала слаженных действий прежде всего Минздрава и Роспотребнадзора. Но сегодня необходимы меры четкой координации всех ведомств», – заявил Мишустин, подчеркнув, что будет лично координировать работу совета в ежедневном режиме.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, Совет будет в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия, направленные на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции и ее возможных последствий.

По словам Мишустина, во всех регионах страны необходимо сократить количество массовых мероприятий, включая развлекательные, спортивные и деловые.