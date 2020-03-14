Родителям школьников рекомендуют договариваться с начальством насчет непредвиденных отпусков

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14 марта 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

С понедельника в Москве и Подмосковье вводится свободное посещения школ.

Скорее всего, такое же решение примут и регионы, тем более что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что опыт Москвы в борьбе с коронавирусом нужно распространить по всей стране.

Родителям самим придется решать – отправлять ребенка в школу или оставить его дома. Однако уйти на карантин вместе с учеником у работающих родителей не получится.

Как объясняют юристы, если режим повышенной готовности в Москве в связи с распространением коронавируса признан обстоятельством непреодолимой силы, то такого понятия в Трудовом кодексе просто нет. В итоге кому-то из родителей младших школьников придется брать отпуск или обращаться к услугам нянь.

«Невыход на работу не является прогулом, если на то есть уважительная причина. Карантин у ребенка-школьника такой причиной не является», – объясняют юристы.

Наиболее оптимальным решением в этой ситуации видится либо календарный отпуск, если же он по разным причина невозможен, то только отпуск за свой счет.