Столичные власти решили потратить на хорошую погоду в праздники 452 миллиона рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: Pixabay

Мэрия Москвы заключила контракт на разгон облаков в праздничные дни.

Официально это называется метеозащитой, которая, как говорится в документах на сайте госзакупок, понадобится городу на четыре праздничных дня – это Первомай, День Победы, День России, а также День города.

Столичной казне праздничная метеозащита обойдется в 452 млн рублей. Таким образом, в каждый из выбранных праздничных дней разгон облаков и хорошая погода будут стоить 113 млн бюджетных рублей.

Можно только предположить, что скажут по этому поводу родители тяжело больных детей, которым отказано в жизненно необходимых операциях исключительно из-за нехватки денег в бюджете.

Кстати, в прошлом году на разгон облаков власти Москвы выделили 410 млн рублей.