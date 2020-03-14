Сергей Собянин ввел в Москве дополнительные меры из-за коронавируса

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14 марта 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сергей Собянин ввел в Москве дополнительные меры профилактики из-за коронавируса. Решение о введении дополнительных мер профилактики распространения инфекции столичный мэр ввел по рекомендации медиков.

1. Режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц.

Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней.

Для получения больничного следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и он будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист будет выдан и в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний.

2. Школьники, возвращающиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые. Как отметил Собянин, по просьбам родителей с понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ. Решение, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, принимают родители.

Занятия в школах будут продолжаться. Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования дистанционно. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.

3. На работодателей (руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей) возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.

Собянин подчеркнул, что режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы.

В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

По состоянию на 13 марта, коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. За последние сутки число заболевших выросло на 5 человек. Коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили.

Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин, срочно закрыть границы страны и закрыть людей по домам на 2 месяца.