На Кубани 343 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса

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14 марта 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

В Краснодарском крае продолжают обследовать людей, прибывших из стран-очагов коронавируса.

Сейчас под наблюдением находятся 343 человека, по данным краевого управления Роспотребнадзора, среди них нет заболевших.

В крае по-прежнему один подтвержденный случай коронавируса – 12 марта такой диагноз подтвердился у жителя Приморско-Ахтарского района, который вернулся из Вероны. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное, симптомов и температуры нет.

Ранее сообщалось, что власти Кубани запретили проведение мероприятий с участием более тысячи человек.