Власти Кубани запретили проведение мероприятий с участием более тысячи человек

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14 марта 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился ввести запрет на массовые мероприятия с 15 марта по 1 мая.

В этот же период в регионе вводится режим повышенной готовности. Также запрещаются детские межшкольные, межмуниципальные спортивные, культурные и иные мероприятия, а также все массовые мероприятия с участием студентов. Исключение могут составлять мероприятия, численность участников которых не превышает одной тысячи человек. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

Кроме этого, из Краснодара и Сочи отменены прямые вылеты в Мюнхен, Тель-Авив, частично отменяются рейсы из Краснодара в Минск и Стамбул.

«На Кубани предпринимаются все необходимые меры для недопущения распространения вируса. Жители края, вернувшиеся из стран с очагами инфекции, находятся под наблюдением медиков. В муниципалитетах предусматриваются пункты обсервации, где будут находиться люди до получения результатов анализа», – говорится в сообщении.

Ранее на Ставрополье решили отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса.