На Ставрополье решили отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса

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11 марта 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: инстаграм Владимира Владимирова

В 2020 году в Ставропольском крае отменяются все массовые международные и межрегиональные мероприятия с большим количеством участников.

«Принято решение отказаться от проведения в крае массовых мероприятий международного или даже межрегионального характера. Таких, как большие фестивали, традиционно собирающие много гостей из-за пределов края. Школьная весна, фестиваль фейерверков и другие события проведём в следующем году. Конечно, по-человечески, – жаль. Но рисковать здоровьем и благополучием людей нельзя», – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Инстаграм.

Он также добавил, что ни одного заболевшего коронавирусом на Ставрополье нет.

К празднованию Дня Победы 9 мая губернатор Ставрополья порекомендовал закупить больше тепловизоров для лучшего контроля за эпидситуацией.

Ранее сообщалось, что в Москве под временный запрет попали все массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек.