Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

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10 марта 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Массовые мероприятия в Москве, фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице до 10 апреля 2020 года массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Об этом мэр написал в своем персональном блоге.

«Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек», - написал мэр.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется.

«Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», - пояснил Сергей Собянин.

Он отметил, что придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая запланированное на 15 марта 2020 года празднование на ул. Тверская годовщины воссоединения Крыма с Россией. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5 тыс. участников и болельщиков.

Мэр добавил, что вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.