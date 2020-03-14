Пушков предложил временно прекратить авиасообщение с Европой

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14 марта 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Сенатор Алексей Пушков считает целесообразным прекратить все авиасообщение России с европейскими странами. По его мнению, это нужно сделать на «месяц-полтора».

Об этом член верхней палаты российского парламента заявил на внеочередном заседании Совфеда, где обсуждалась ситуация с коронавирусом.

По мнению Пушкова, «люди прилетают из-за рубежа, а затем разъезжаются по стране», хотя многие из них вполне могут быть носителями коронавируса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что решение приостановить все авиарейсы из России в европейские страны уже принято. Из аэрпорта Шереметьево сейчас можно улететь только в столицы государств Евросоюза.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил переводить на карантин вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией.