Соловьев захотел перечислить россиянам миллион

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14 марта 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Соловьева

Владимир Соловьев на скриншоте youtube-видео

Телеведущий Владимир Соловьев предложил Дерипаске помочь гражданам России деньгами. Публицист заявил, что готов со своей стороны перечислить миллион рублей.

Перечислить миллион рублей Владимир Соловьев пообещал в ответной реакции на текст Дерипаски. Российский олигарх решил поразмышлять на тему коронавируса. Он предложил ввести полный карантин в стране, закрыть границы, отменить массовые мероприятия и «обеспечить возможность людям провести дома 60 дней».

«Прочитал пост Дерипаски», — ответил Владимир Соловьев: «Увидел указания всем. Правительству, предпринимателям, людям. И страшный политический прогноз сделал. И потребовал немедленно всю страну посадить на карантин. А жить людям на что, если работы нет? Ведь далеко не все люди и работодатели могут перейти на удаленный формат. Этого Дерипаска не сказал».

Уже после этого телеведущий заметил с сарказмом: «Вот лично Дерипаска сколько готов выделить своих собственных средств для помощи гражданам и государству? Может быть пора уже не только советом, но и деньгами помогать? Лично я готов перечислить 1 млн рублей».

Готов ли Владимир Соловьев реально перечислить деньги, не уточняется. Обычно деньги переводят на конкретный счет. В ВГТРК трудятся много технических специалистов. Ведущий мог бы помочь им, отказавшись от части зарплаты, или перечислив деньги на нужды профсоюза.

Ранее телеведущий рекомендовал купить россиянам недвижимость за границей, если хватит денег.