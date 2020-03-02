"И вам советую", Соловьев порекомендовал россиянам купить недвижимость за границей, если у них на это хватит денег

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2 марта 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьева посоветовал всем россиянам купить недвижимость за границей. Если, конечно, у них на это хватит денег. Таким образом он ответил на вопрос своей огромной вилле в Италии.

Объяснил он свою покупку просто, на российские курорты денег не хватает, а от на домишко на озере Комо денег телеведущему удалось наскрести.

"Так и запишем: зарплаты в Европе в 3-5 раз больше, чем в РФ, но цены у них всё равно ниже. Великолепный итог"," Звучит как насмешка от того, кто присосался к кормушке," - комментирую выступление Соловьева пользователи Сети.