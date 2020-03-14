Главный пульмонолог России рассказал, как протекает заболевание коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Pixabay

Заболевание коронавирусом имеет четыре этапа. Об этом рассказал главный пульмонолог России Александр Чучалин.

По его словам, на первом этапе это просто безобидная простуда, так называемая вирусемия. С девятого по 14-й день, когда формируется вирусно-бактериальная пневмония, болезнь качественно меняется, поскольку начинается колонизация бактерий.

Начиная с этого момента неконтролируемая болезнь прогрессирует, и тогда начинаются серьезные осложнения, что в медицине называют некардиогенным отеком легкого, который лечится только с помощью машины искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)..

Если же человеку каким-то образом удается перенести эту фазу, то «иммуносупрессия, вызванная поражением приобретенного и врожденного иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка и грибы.

Чучалин считает, что выявление болезни на начальных этапах зависит от врача, который должен «проявить свое искусство».

Ранее китайские врачи сообщили о последствиях для людей, перенесших заражение коронарусом COVID-2019.