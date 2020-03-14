Глава Чечни призвал людей самоизолироваться при малейших подозрениях на заражение

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отказаться от участия в массовых мероприятиях.
Причем, не ходить туда ни взрослым, ни детям, а также отказаться от любых зарубежных поездок. Об этом чеченский лидер написал в своем телеграмм-канале.
«Никакие меры не остановят продвижение болезни, если каждый человек не прочувствует личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей», – заявил глава Чечни.
Он также напомнил, что людям необходимо соблюдать правила личной гигиены и самоизолироваться при малейших подозрениях на заражение.
Ранее сообщалось, что премьер Мишустин из-за коронавируса закрыл границу с Польшей и Норвегией.