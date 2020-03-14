Глава Чечни призвал людей самоизолироваться при малейших подозрениях на заражение

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14 марта 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: инстаграм Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отказаться от участия в массовых мероприятиях.

Причем, не ходить туда ни взрослым, ни детям, а также отказаться от любых зарубежных поездок. Об этом чеченский лидер написал в своем телеграмм-канале.

«Никакие меры не остановят продвижение болезни, если каждый человек не прочувствует личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей», – заявил глава Чечни.

Он также напомнил, что людям необходимо соблюдать правила личной гигиены и самоизолироваться при малейших подозрениях на заражение.

Ранее сообщалось, что премьер Мишустин из-за коронавируса закрыл границу с Польшей и Норвегией.