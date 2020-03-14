Ассоциация туроператоров считает необходимым признать ситуацию в туризме форс-мажором

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14 марта 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, ТАСС

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе призвала официально признать ситуацию с туризмом из-за коронавируса форс-мажором. Как объяснила Ломидзе, признание форс-мажора позволит отсрочить выплаты авиакомпаний пассажирам, а выплаты туроператоров — клиентам.

Она подчеркнула, что в туристической отрасли нет коллапса, "это скорее коллапс потребителей, которые внезапно лишились возможности куда-то поехать". По словам Ломидзе, туристы отказываются от поездок.

Туроператоры надеются получить компенсацию части потерь от вспышки коронавирусной инфекции в Европе. Но механизм выплат неизвестен. Российский Минфин считает, что для компенсаций нет правовых оснований.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила, что сейчас происходят аннуляции туров по всем направлениям, отказы по морским круизам ежедевно принимаются сотнями. По ее оценке, туризм в полном тупике.

Как сказала Тюрина, туроператоры возвращают клиентам деньги, но им это никто не компенсирует. Ни отели, ни авиакомпании средства не возвращают.

Продажи туров сокращаются и на внутренних направлениях, так как региональные власти рекомендуют приостановить поездки детских туристических групп. Ограничение авиасообщения России со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией грозит волной банкротств туроператоров. «Более критичной ситуация быть уже не может», - подчеркнула Ирина Тюрина.

Россия с понедельника, 16 марта, вводит временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европы из-за распространяемого по миру коронавируса COVID-2019.