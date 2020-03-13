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Из-за коронавируса курьерам в Москве строго запретили передавать доставляемую еду лично в руки клиентам

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за коронавируса курьерам в Москве строго запретили передавать доставляемую еду лично в руки клиентам
Фото: Pixabay

Столичные сервисы доставки еды объявили о новых обязательных стандартах передачи заказов. Это необходимо для снижения риска распространения коронавируса и других инфекций среди курьеров и клиентов.

Самое главное – не передавать заказ лично в руки. «Я делаю так: ставлю рюкзак недалеко от двери, а на него кладу бумажные пакеты с едой. Клиент открывает дверь, забирает чаще всего уже заранее предоплаченный заказ. Чаевые либо кладут на тот же рюкзак, либо нет. Некоторые коллеги надевают одноразовые перчатки», – поделился в Сети курьер популярной службы доставки еды. Эксперты напоминают, что источником заражения часто становятся именно наличные деньги. 

Сервисы уточняют, что это временные меры. И в то же время предупреждают, что нарушение правил бесконтактной передачи заказа приведет к блокировке аккаунта клиента.

Аналогичные меры уже действуют во многих европейских странах, где большинство людей сидят дома и заказывают еду онлайн. А в Китае продукты доставляют роботы

РК

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