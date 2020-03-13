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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Перми

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Перми
Фото: соцсети

Коронавирус добрался до Пермского края, где вернувшийся из Франции мужчина оказался зараженным, и был помещен в карантин.

Пермяк вернулся из Франции 10 марта, спустя два дня его повторно доставили в медицинское учреждение на карантин и стали устанавливать круг лиц, с которыми он контактировал.

Еще один пермяк, который вернулся из Италии, не смог сдать анализы и закрылся на карантин самолично.

Сообщается, что в краевом Минздраве пообещали прокомментировать оба этих случая позднее.

В Пермском крае действует особый режим из-за ситуации с распространением вируса, в аэропорту вводится осмотр на состояние здоровья всех прибывающих пассажиров, а в колледжах и вузах действует «утренний фильтр».

Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса был зафиксирован в Краснодарском крае.

ДВа

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