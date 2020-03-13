В России по данным на 13 марта коронавирус диагностировали еще у 11 человек

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13 марта 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Число случаев заражения новым коронавирусом в России увеличилось до 45. По данным на 13 марта, за сутки коронавирус COVID -2019 диагностировали еще у 11 человек. Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что новый вирус выявлен у людей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Пермском крае.

Как уточнили в оперативном штабе, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, определен круг лиц, с которыми на территории Российской Федерации контактировали новые заболевшие коронавирусом. Ведется работа по помещению контактных лиц под наблюдение врачей-инфекционистов. Их всех обследуют, они сдадут анализы на наличие коронавируса.

Ранее коронавирус выявлен, кроме Москвы, в Калининграде, в Липецкой области. Елена Малышева в пятницу, 13 марта, посоветовала россиянам, как защититься от заражения коронавирусом.