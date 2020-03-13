В Краснодаре появился специальный госпиталь для заразившихся коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА- Новости

pixabay.com

В Краснодаре построили специализированный госпиталь для заразившихся коронавирусом. Туда уже помещён житель Кубани, который стал первым носителем вируса, рассчитано учреждение на 50 больных.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная рассказала, что нахождение зараженных COVID – 19 в режиме изоляции должно предусматривать специальные режимы: режим вентиляции закрытый, закрытый вход для персонала, противочумные костюмы. Все эти позиции были заранее подготовлены, сегодня же они просто реализованы.

Также Гречаная сообщила: подобные госпитали или, как минимум, боксы, подготовлены по всему краю.

"У нас пять инфекционных больниц, которые разбили край на зоны. И каждый врач знает, куда в случае чего везти такого больного. На сегодня у нас максимальное количество коек более семи тысяч подготовлено с учётом перепрофилирования всех видов стационаров во всех больницах края", - добавила специалист.

Ранее Елена Малышева посоветовала россиянам, как защититься от заражения коронавирусом. По рекомендации телеведущей и практикующего врача, нужно пользоваться для обработки рук специальной жидкостью.