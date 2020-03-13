Заболевший коронавирусом житель Кубани контактировал как минимум с двадцатью людьми

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13 марта 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

В краснодарском управлении Роспотребнадзора рассказали подробности о мужчине, который вернулся из Италии с коронавирусом.

Как выяснилось, он живет в небольшом населенном пункте возле Приморско-Ахтарска, ему за 60. В Роспотребнадзоре сообщили, что в аэропорту Москвы, куда мужчина прилетел из Вероны, он прошел необходимый контроль и уехал домой на собственном автомобиле.

Уже на родине, после обращения к врачам из-за недомогания, мужчину госпитализировали в инфекционный бокс.

Известно, что больной контактировал с 20 людьми – это родственники, знакомые и фельдшеры, которые его осматривали. Сейчас все они наблюдаются на дому, лишь одного члена семьи поместили в инфекционную больницу Краснодара. Коронавирус ни у кого из них пока что не выявили.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом житель Китая летел из Италии через Москву.