Песков: Президент России не контактировал с депутатом Катасоновым

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13 марта 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, сдавал ли глава государства тест на коронавирус, не предназначена для широкого обсуждения.

Песков не обошел тему с изолированным из-за коронавируса депутатом Госдумы Сергеем Катасоновым.

«Я убежден, что президент не контактировал с этим депутатом. Путин выступал с трибуны, не думаю, что данный депутат выступал с нее до президента», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что холл фракции ЛДПР в здании Госдумы закрыли на карантин.