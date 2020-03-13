Песков: Президент России не контактировал с депутатом Катасоновым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, сдавал ли глава государства тест на коронавирус, не предназначена для широкого обсуждения.
Песков не обошел тему с изолированным из-за коронавируса депутатом Госдумы Сергеем Катасоновым.
«Я убежден, что президент не контактировал с этим депутатом. Путин выступал с трибуны, не думаю, что данный депутат выступал с нее до президента», – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что холл фракции ЛДПР в здании Госдумы закрыли на карантин.