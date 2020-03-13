Фотосессия в морге с трупами - это еще цветочки. Как оказалось, у полицейского еще было много «скелетов в шкафу»

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13 марта 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: readovka.ru

Начальника уголовного розыска ОМВД Щукино Вячеслава Горнеева и его подчиненную лейтенанта Татьяну Пурышеву действительно уволили за фото с трупами из морга, поскольку по словам внутренней безопасности, это не соответствует высокому званию полицейского. Вот только на его счету избиение подозреваемых и подбрасывание наркотиков, что, видимо, совсем не позорило честь мундира и он оставался работать в органах.

Горнеев уже попадал в новостные сводки в 2016 году, когда полицейские подбросили спайс журналисту «Звезды» Андрею Евгеньеву. Его жестко пытали и били в отделе и в итоге осудили на 3 года. Руководил парадом как раз-таки любитель селфи в морге. Тогда дело возбудили против «неустановленных сотрудников полиции», хотя журналист прямо указывал на Горнеева, а вскоре и вовсе закрыли дело закрыли, а полицейский как ни в чем не бывало продолжил возглавлять отдел, где регулярно избивали подозреваемых.

«Если на основании фото уволили, то и слава богу, потому что ему нечего делать в органах. Горнеев уже настолько оторвался от земли, что не чувствовал под собой почвы, считал себя каким-то полубогом, думал, что может делать все, что хочет», — прокомментировал readovka.ru увольнение Горнеева адвокат журналиста Игорь Михеев.