Фотосессия в морге стоила им работы. В Москве уволили двух полицейских, опорочивших честь мундира

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник угрозыска по району Щелково майор Вячеслав Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченная Татьяна Пулрышева несколько раз фотографировались на фоне трупов в морге больницы №67 и эта "забава" стоила им погон и непыльной работы.

Как сообщили в управлении собственной безопасности столичного МВД России, полицейских уволили после внутренней проверки. Руководство сочло, что бравый начальник и его красотка-подчиненная опорочили честь и достоинство сотрудников полиции.

Кроме того, выговоры объявили нескольким начальникам полицейских в УВД по СЗАО "за упущения в кадровой работе".