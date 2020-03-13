В Новгородской области возбуждено уголовное дело против социального работника

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13 марта 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass.

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В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело против специалиста социально-реабилитационного центра. Ему вменяют халатность при социальном сопровождении семьи.

Двухлетний малыш попал в больницу со множественными телесными повреждениями. Суд установил, что житель Великого Новгорода проживал с сожительницей и ее сыном, систематически избивая ребенка, причиняя ему физические и психические страдания. Его приговорили к 4 годам тюрьмы.

Следователи также установили: специалист, курирующий семью мальчика, не исполнял свои обязанности.

"Должным образом социальное сопровождение семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, посещение по месту жительства, обследование жилищно-бытовых условий семьи ребенка, над которой установлен социальный патронаж, должностным лицом центра социального обслуживания населения не проводилось", - отметили они.

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