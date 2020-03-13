В России будет объявляться общефедеральная Минута молчания

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13 марта 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В России предлагается установить ежегодное проведение общефедеральной Минуты молчания в день начала Великой Отечественной войны. Авторы инициативы предложили проводить ее в 12 часов 15 минут.

Госдума приняла в третьем чтении закон, дополняющий действующий Закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня. Его авторами выступили представители всех депутатских фракций.

«Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», – говорится в пояснительной записке.

Ирина Яровая предложила проводить общероссийскую Минуту молчания в момент начала Великой Отечественной войны, объяснив инициативу тем, что «22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут впервые в оцепенении вся страна слушала и понимала, что началась агрессия против нашей страны».

Ранее сообщалось, что в Казахстане парад в День Победы решили отменить из-за коронавируса.