В Рязанской области подросток украл деньги с чужой карты

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13 марта 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rzn.info.

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В Рязанской области подросток украл деньги с чужой банковской карты. Известно, что инцидент произошел ночью 31 июля 2019 года.

Мальчик был пьян и украл у случайного знакомого карту. Злоумышленник, зная пин-код, снял с нее все деньги — более шести тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, назначено наказание в виде штрафа. Мальчик полностью признал свою вину и возместил ущерб.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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