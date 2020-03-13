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В Рязанской области подросток украл деньги с чужой карты

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rzn.info.

В Рязанской области подросток украл деньги с чужой карты
pixabay.com

В Рязанской области подросток украл деньги с чужой банковской карты. Известно, что инцидент произошел ночью 31 июля 2019 года.

Мальчик был пьян и украл у случайного знакомого карту. Злоумышленник, зная пин-код, снял с нее все деньги — более шести тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, назначено наказание в виде штрафа.  Мальчик полностью признал свою вину и возместил ущерб.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

В Набережных Челнах накануне днем врачи и полицейские выезжали в жилой дом 60-го комплекса. За помощью обратилась молодая женщина с  колото-резаной раной в области грудной клетки, в состоянии геморрагического шока.

ЕЧ
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