В Набережных Челнах неизвестный ранил ножом молодую женщину

В Набережных Челнах накануне днем врачи и полицейские выезжали в жилой дом 60-го комплекса. За помощью обратилась молодая женщина с колото-резаной раной в области грудной клетки, в состоянии геморрагического шока.
Пострадавшей потребовалась срочная операция. По предварительным данным, на первом этаже подъезда между жительницей дома и неизвестным ей человеком произошел конфликт. В итоге мужчина схватил нож и набросился на женщину.
Сейчас по данному факту проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.
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