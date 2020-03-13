В Набережных Челнах неизвестный ранил ножом молодую женщину

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13 марта 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chelny-izvest.ru.

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В Набережных Челнах накануне днем врачи и полицейские выезжали в жилой дом 60-го комплекса. За помощью обратилась молодая женщина с колото-резаной раной в области грудной клетки, в состоянии геморрагического шока.

Пострадавшей потребовалась срочная операция. По предварительным данным, на первом этаже подъезда между жительницей дома и неизвестным ей человеком произошел конфликт. В итоге мужчина схватил нож и набросился на женщину.

Сейчас по данному факту проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

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