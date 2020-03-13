Закон о поправках в Конституцию поддержали все регионы России

Госсовет-Хасэ Республики Адыгеи проголосовал за закон о поправке в Конституцию. Это означает, что теперь все регионы России выступили в его поддержку.
Документ уже одобрили в Госдуме и Совете Федерации, в ближайшее время его подпишет президент, тогда закон будет опубликован.
Затем закон будет направлен в Конституционный суд Российской Федерации для проверки на соответствие главам 1, 2 и 9 действующего основного закона.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет прямо на рабочем месте.