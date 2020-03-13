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Закон о поправках в Конституцию поддержали все регионы России

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Закон о поправках в Конституцию поддержали все регионы России
Фото: сайт органов власти Республики Адыгея

Госсовет-Хасэ Республики Адыгеи проголосовал за закон о поправке в Конституцию. Это означает, что теперь все регионы России выступили в его поддержку.

Документ уже одобрили в Госдуме и Совете Федерации, в ближайшее время его подпишет президент, тогда закон будет опубликован.

Затем закон будет направлен в Конституционный суд Российской Федерации для проверки на соответствие главам 1, 2 и 9 действующего основного закона.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет прямо на рабочем месте.

ДВа
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