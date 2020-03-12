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На Ставрополье проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет на рабочем месте

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NewsTracker.ru

На Ставрополье проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет на рабочем месте
Фото: соцсети

День голосования, который намечен на 22 апреля, сделают выходным, но на предприятиях с непрерывным циклом производства работу останавливать не будут.

В этой связи власти Ставропольского края приняли решение о проведении досрочного голосования по поправкам в Конституцию, а также принятии мер для того, чтобы работающие 22 апреля могли отдать свой голос, не покидая рабочие места.

Чтобы в плебисците смогли принять участие все работники, участки откроют на некоторых заводах и в двух аэропортах Ставропольского края.

Досрочное голосование будет проводиться с 19 апреля. Правда, в краевом избиркоме не сообщают о подробностях его проведения.

Ранее Центризбирком презентовал логотип и слоган голосования по Конституции.

ДВа

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