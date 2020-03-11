Центризбирком презентовал логотип и слоган голосования по Конституции

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11 марта 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: твиттер ЦИК РФ

ЦИК России опубликовал в своем твиттер логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции. Сообщается, что разработка логотипа общероссийского голосования была поручена компании ИМА-Консалтинг.

«Было разработано более 35 логотипов, их тестированием на фокус-группах занимался ВЦИОМ», – говорится в сообщении.

На логотипе изображены триколор и Конституция. Слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Предварительной датой общероссийского голосования по поправкам в основной закон названо 22 апреля.

Ранее сообщалось, что депутаты будут разъяснять избирателям каждую принятую поправку к Конституции.