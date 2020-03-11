Центризбирком презентовал логотип и слоган голосования по Конституции

ЦИК России опубликовал в своем твиттер логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции. Сообщается, что разработка логотипа общероссийского голосования была поручена компании ИМА-Консалтинг.
«Было разработано более 35 логотипов, их тестированием на фокус-группах занимался ВЦИОМ», – говорится в сообщении.
На логотипе изображены триколор и Конституция. Слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Предварительной датой общероссийского голосования по поправкам в основной закон названо 22 апреля.
Ранее сообщалось, что депутаты будут разъяснять избирателям каждую принятую поправку к Конституции.