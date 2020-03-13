Выплаты земским врачам и учителям хотят полностью освободить от НДФЛ

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13 марта 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в первом чтении поправки, направленные на предоставление мер социальной поддержки.

В России могут принять закон, по которому выплаты по программам «Земский врач» и «Земский учитель» будут полностью освобождены от НДФЛ независимо от их размера. В настоящее время налог не взимается только с сумм, не превышающих 1 млн рублей.

«Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях, от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей. Кроме того, мы договорились ко второму чтению зафиксировать, что эта налоговая льгота будет иметь обратную силу и применяться в отношении тех выплат, уже произведенных учителям и врачам с начала 2020 года», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в бюджете предусмотрели серьезную финансовую поддержку отстающих регионов.