В бюджете предусмотрели серьезную финансовую поддержку отстающих регионов

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12 марта 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Целый ряд изменений направлен на дополнительную поддержку регионов.

Некоторые поправки имеют обратную силу и начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Это, к примеру, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка. За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей.

Также уже в 2020 году малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка (в среднем 5,5 тыс. рублей), в том числе за прошедшие месяцы 2020 года. Со следующего года сумма пособия возрастет до полного прожиточного минимума (в среднем 11 тыс. рублей). На эти цели предусмотрено более 750 млрд рублей.

Для того чтобы учителя могли получать надбавку за классное руководство (плюс 5 тыс. рублей), из бюджета выделяется дополнительно 178 млрд рублей на три года (25,4 млрд в 2020 году и по 76,3 млрд в 2021 и 2022 годах).

Кроме того, Госдума совместно с правительством определила десять регионов с низким уровнем социально-экономического развития – Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области, которым дополнительно выделяется поддержка из федерального бюджета. Речь идет о 10 млрд рублей ежегодно.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России потратит в 2020 году более 9 трлн рублей.