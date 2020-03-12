Пенсионный фонд России потратит в 2020 году более 9 трлн рублей

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12 марта 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Согласно документу, расходы в 2020 году составят 9 трлн 146,5 млрд рублей – это на 104,2 млрд рублей больше запланированного. В 2021 году они составят 9,5 трлн рублей, в 2022 году – почти 10 трлн рублей.

В то же время доходы бюджета фонда, в соответствии с поправками, в 2020 году составят 8,93 трлн рублей с ростом на 13,5 млрд, а в 2021 году – уже 9,47 трлн рублей.

Рост расходов предусматривается, в частности, для того, чтобы увеличить расходы на выплату материнского капитала. К примеру, в 2020 году на это будет потрачено до 428,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ПФР приступил к выдаче материнского капитала в новых размерах.