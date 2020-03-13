В Ноябрьске прошли учения, где отработали легенду, согласно которой в город прибыла группа туристов из Италии

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13 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: noyabrsk24.ru.

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Сообщается, что в Ноябрьске появился пункт изоляции для контактных по коронавирусу. Оперативные службы снова отработали очередную легенду, согласно которой в город прибыла группа туристов из Италии.

Обсервацию на 150 коек развернули в Региональном центре патриотического воспитания на промышленной зоне. Учения были максимально приближены к реальным. Сейчас все учреждения работают в штатном режиме. Однако, в случае необходимости, реальный пункт обсервации может быть организован именно в патриотическом центре.

Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать мобильные телефоны.