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В Ноябрьске прошли учения, где отработали легенду, согласно которой в город прибыла группа туристов из Италии

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: noyabrsk24.ru.

В Ноябрьске прошли учения, где отработали легенду, согласно которой в город прибыла группа туристов из Италии
pixabay.com

Сообщается, что в Ноябрьске появился пункт изоляции для контактных по коронавирусу. Оперативные службы снова отработали очередную легенду, согласно которой в город прибыла группа туристов из Италии.

Обсервацию на 150 коек развернули в Региональном центре патриотического воспитания на промышленной зоне. Учения были максимально приближены к реальным. Сейчас все учреждения работают в штатном режиме. Однако, в случае необходимости, реальный пункт обсервации может быть организован именно в патриотическом центре.

Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать мобильные телефоны.

ЕЧ

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На Украине сообщили, что Порошенко покинул страну накануне допроса

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Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), потому что покинул территорию страны. Представители политика уточнили, что его вызвали туда в пятницу, 13 марта, к 11.00 (12.00 по мск).

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