Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

На Урале мог остановиться единственный завод по производству медицинских масок

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

На Урале мог остановиться единственный завод по производству медицинских масок
Фото: Pixabay

В Уральском федеральном округе под угрозой оказалась работа единственного в регионе производителя медицинских масок. Главная причина возможной остановки предприятия в том, что оно использовало сырье из Китая.

В правительстве Свердловской области считают, что угрозы производственному циклу предприятия нет, для него найден российский поставщик сырья. При этом фиксированная цена на медицинские маски останется прежней – 1,7 и 2,5 рубля. Правда, в приоритете в поставках продукции будут местные потребители.

Ранее единственный в округе производитель медицинских масок перешел на круглосуточный режим работы, что позволило увеличить отгрузку продукции в два раза.

Ранее правительство запретило вывозить из России медицинские маски, марлю и бахилы.

ДВа

В мире

На Украине сообщили, что Порошенко покинул страну накануне допроса

СМИ: Порошенко сбежал из Украины перед допросом и возможным арестом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), потому что покинул территорию страны. Представители политика уточнили, что его вызвали туда в пятницу, 13 марта, к 11.00 (12.00 по мск).

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью