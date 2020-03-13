На Урале мог остановиться единственный завод по производству медицинских масок

В Уральском федеральном округе под угрозой оказалась работа единственного в регионе производителя медицинских масок. Главная причина возможной остановки предприятия в том, что оно использовало сырье из Китая.
В правительстве Свердловской области считают, что угрозы производственному циклу предприятия нет, для него найден российский поставщик сырья. При этом фиксированная цена на медицинские маски останется прежней – 1,7 и 2,5 рубля. Правда, в приоритете в поставках продукции будут местные потребители.
Ранее единственный в округе производитель медицинских масок перешел на круглосуточный режим работы, что позволило увеличить отгрузку продукции в два раза.
Ранее правительство запретило вывозить из России медицинские маски, марлю и бахилы.