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Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, марлю и бахилы

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, марлю и бахилы
Фото: соцсети

С 1 июня 2020 года из России нельзя будет вывозить ряд медицинских изделий, в том числе защитных масок.

«В целях защиты интересов российских граждан подписанным постановлением введён временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Уточняется, что кроме масок, под запрет на вывоз попадают одноразовые костюмы химической защиты, некоторые виды респираторов, бахилы, дезинфицирующие средства, а также марля и бинты.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора призвала россиян носить медицинские маски во избежание заражения коронавирусом.

ДВа

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