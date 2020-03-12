В Челябинске хирурги провели операцию ребенку с редкой патологией

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12 марта 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://74.ru/text/health/69028135/

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В Челябинске хирурги прооперировали ребёнка с редкой врожденной патологией. У малыша диагностировали атрезию желчевыводящих путей. Пациент вместе со своим близнецом родился на 30-й неделе, раньше срока.

Его вес на тот момент был всего килограмм. Позже у мальчика обнаружили ещё и редкую патологию, единственным лечением которой является хирургическая операция с целью искусственного создания протоков. Она должна быть проведена в первые два–три месяца жизни.

Операция длилась несколько часов, прогноз для малыша благоприятный. Но не исключено, что это было не последнее хирургическое вмешательство. Если желчеотток восстановится недостаточно, то в более позднем возрасте ребенку будет произведена трансплантация печени.

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