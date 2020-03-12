Стало известно, что в Белоруссии выписали первого заразившегося коронавирусом пациента

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12 марта 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Белоруссии выписали первого пациента, у которого был диагностирован COVID-19. Известно, что у мужчины была серия отрицательных результатов анализов на новый тип коронавируса.

Всего в Белоруссии зарегистрировано 12 случаев заболевания новым коронавирусом, первый был выявлен в конце февраля у иранского студента, который прибыл в Минск рейсом из Баку.

Глава Минздрава республики Владимир Караник сообщил: четверо из заразившихся вирусом излечились, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Результаты проведения вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники.