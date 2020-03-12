Депертамент здравоохранения Москвы сообщает, что умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

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12 марта 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Результаты проведения вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники.

Так же пациент страдал рядом хронических хаболеваний, в том у него обнаружен рак поджелудочной железы и гепатит. А вот в легких пациента не было патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные.

Пациент 75 лет поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии. Откачивать его начали еще в машине скорой помощи и продолжали в отделении интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.