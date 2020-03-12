Медик из Сочи, по вине которого умерла пациентка, выплатит штраф

В Нижегородской области суд взыскал 800 тысяч рублей с врача из Сочи. Известно, что по вине медика умерла пожилая пациентка.
В ноябре 2016 года в больнице №3 города Сочи хирург, который оказывал помощь больной, при проколе грудной стенки хирургическим инструментом повредил ей диафрагму и печень. Смерть женщины наступила в результате полученного колотого торако-абдоминального ранения, которое осложнилось массивной кровопотерей.
Семеновский районный суд Нижегородской области постановил взыскать с медицинского работника компенсацию морального вреда в сумме 800 000 рублей.
Ранее очевидцы обнаружили на реке Чепца в районе улицы Льва Толстого человека. Мужчина просто лежал на льду. Как оказалось, он мирно спал.