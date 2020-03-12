Медик из Сочи, по вине которого умерла пациентка, выплатит штраф

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12 марта 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Нижегородской области суд взыскал 800 тысяч рублей с врача из Сочи. Известно, что по вине медика умерла пожилая пациентка.

В ноябре 2016 года в больнице №3 города Сочи хирург, который оказывал помощь больной, при проколе грудной стенки хирургическим инструментом повредил ей диафрагму и печень. Смерть женщины наступила в результате полученного колотого торако-абдоминального ранения, которое осложнилось массивной кровопотерей.

Семеновский районный суд Нижегородской области постановил взыскать с медицинского работника компенсацию морального вреда в сумме 800 000 рублей.

Ранее очевидцы обнаружили на реке Чепца в районе улицы Льва Толстого человека. Мужчина просто лежал на льду. Как оказалось, он мирно спал.