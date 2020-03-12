В Глазове спасатели вытащили со льда местного жителя

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12 марта 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com.

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Очевидцы обнаружили на реке Чепца в районе улицы Льва Толстого человека. Мужчина просто лежал на льду. Как оказалось, он мирно спал.

Пострадавший не смог объяснить, почему он находится здесь. Спасатели при помощи средств спасения сопроводили его на левый берег и передали сотрудникам скорой помощи.

Сейчас, из-за устоявшейся теплой погоды, лед на водоемах очень не прочный, имеет пористую структуру. Важно быть осторожным.

Девушка из Чайковского умерла в свой день рождения. Студентка пыталась выйти из общежития по канату из простыней, но сорвалась.