Студентка из Прикамья погибла в день рождения при спуске на канате из простыни

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12 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Девушка из Чайковского умерла в свой день рождения. Студентка пыталась выйти из общежития по канату из простыней, но сорвалась.

Трагический инцидент произошел в ночь на среду, 11 марта. В этот день студентке исполнялось 19 лет. Девушка, проживающая в общежитии, нарушив комендантский час, отправилась за алкоголем в позднее время суток. Чтобы выбраться из пятиэтажного здания, студентка использовала канат из простыней. Однако в районе четвертого этажа конструкция порвалась, и девушка сорвалась вниз. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшая по дороге в медучреждение пережила клиническую смерть.

Именниница скончалась в реанимации.