Стало известно, когда суд начнет рассмотрение дела аспиранта МГУ

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12 марта 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что Головинский суд Москвы 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в хулиганстве. Об этом сообщает «РИА – Новости».

Мужчина содержится под стражей в следственном изоляторе уже более года. Его обвиняют по статье «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору». Также Мифтахова подозревали в незаконном изготовлении взрывных устройств, но в итоге не стали вменять ему это преступление.

По мнению следователей, аспирант причастен к событиям в подмосковных Химках, где в конце января 2018 года неизвестные бросили дымовую шашку в разбитое окно офиса "Единой России".

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