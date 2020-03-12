В Екатеринбурге врачи бросили умирать кричащую от боли пациентку. Они накачали ее снотворным и вместе с кроватью вывезли в коридор

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Екатеринбурге в городской больнице № 20 бросили умирать кричащую от боли пациентку. Она мешала всем спать и ее просто выставили в коридор вместе с кроватью.

Женщина с острым панкреатитом не могла сдерживать крики, но вместо помощи, врачи накачали Надежду Богданову снотворным, и вместе с кроватью вывезди в коридор - чтобы она не мешала своими воплями спать пациентам и медперсоналу.

Муж больной звал врачей, говорил, что она плохо дышит, но подошли медики к ней только один раз - чтобы констатировать смерть. До этого они уверяли супруга, что «все хорошо и она просто спит», пишет news-r.ru.