Одобрен законопроект, который запрещает высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

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12 марта 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Правительство России в четверг, 12 марта, одобрило законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые не оплатили проезд. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Дитрих отметил: одна из самых резонансных частей данного проекта состоит в том, что будет запрещено кому-либо высаживать детей из автобусов в случае отсутствия у них билета. Также регионы смогут сами решать, давать ли контролерам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

Данное нововведение должно позволить более детально урегулировать права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами.

Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс РФ в части установления ответственности за посягательства на право гражданина на участие в общероссийском голосовании.